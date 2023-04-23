القبض على مبتز ساوم فتاة مقابل 100 ألف دولار في المنصور ببغداد

2023/04/23 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أفادت مديرية مكافحة اجرام بغداد، يوم الأحد، أن مفارزها تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي اذا لم تدفع له مبلغاً من المال قدره (100) ألف دولار أمريكي.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أن عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب المنصور لمكافحة الإجرام حول تعرضها لابتزاز من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر تسجيلات صوتية لها ما لم تدفع له مبلغ من المال.

ووفقا للبيان، فقد تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وتم الوصول إلى المتهم والقبض عليه ولدى إجراء التحقيق معه أعترف صراحة عن قيامه بإبتزاز الفتاة وتهديدها.

وأضاف البيان أن المتهم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل .

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