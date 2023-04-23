2023/04/23 | 12:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oAMgl2z7mko

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار الصباح كيف يمكننا رسم الحدود الصحية في علاقاتنا مع الاخرين من اهل واصدقاء وزملاء عمل بحكمة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار الصباح كيف يمكننا رسم الحدود الصحية في علاقاتنا مع الاخرين من اهل واصدقاء وزملاء عمل بحكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).