أوكرانيا.. مخاوف من حظر تأجير الأرحام في عاصمة

2023/04/23 | 12:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد أوكرانيا من أكثر البلدان شهرة في تأجير الأرحام، وذلك بسبب الأسعار المنافسة التي تقدمها مقارنة مع بقية بلدان العالم التي تجيز مثل ذلك الأمر، بيد أن هناك مساع لإقرار قانون يحظر تلك الممارسات ولو بشكل مؤقت، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

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