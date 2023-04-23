تمهيداً لإجلائهم.. مصر توجه نداءً عاجلاً لابنائها خارج الخرطوم

2023/04/23 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

دعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، المواطنين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيدا لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة.

وحددت الخارجية نقاط التجمع في البيان على النحو التالي:

"مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر، ومكتب وادي حلفا القنصلي بمدينة وادى حلفا بولاية الشمالية".

ودعت الوزارة المصريين "المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقا لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، بما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الاجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان".

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية، أن الوزارة تتابع على مدار الساعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والسلطات السودانية، والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليات مصر في بورسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية في السودان، وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك.

المصدر: وكالات

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