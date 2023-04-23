احباط محاولة إدخال شحنة سجائر عبر مطار النجف الدولي

2023/04/23 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، احباط محاولة ادخال شحنة سكائر عبر كمرك مطار النجف الدولي .

وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم) انه "تم ضبط ( 239) كروص سكائر نوع (هيست) بحوزة مسافر عربي الجنسية في صالة المسافرين القادمين مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية في مطار النجف الدولي".

واضاف البيان "تمت عملية الضبط بإسناد من شرطة الكمارك ".

و اشارت الهيئة الى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المسافر استناداً لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل ".

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