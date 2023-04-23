2023/04/23 | 12:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الفنان المصري محمد رمضان: إنه ينتمي إلى جيل النجوم الكبار مثل عادل إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي.وأكد رمضان أن “انتماءه وروحه وخططه وتكوينه العقلي والفني ينتمي لجيل آخر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محمد رمضان: ‘أنا من جيل عادل إمام’ المركز الخبري الوطني.

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