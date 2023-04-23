2023/04/23 | 12:14 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الفنان المصري محمد رمضان: إنه ينتمي إلى جيل النجوم الكبار مثل عادل إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي.
وأكد رمضان أن “انتماءه وروحه وخططه وتكوينه العقلي والفني ينتمي لجيل آخر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد رمضان: ‘أنا من جيل عادل إمام’) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأكد رمضان أن “انتماءه وروحه وخططه وتكوينه العقلي والفني ينتمي لجيل آخر […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص محمد رمضان: ‘أنا من جيل عادل إمام’ المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد رمضان: ‘أنا من جيل عادل إمام’) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد رمضان: ‘أنا من جيل عادل إمام’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).