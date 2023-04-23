2023/04/23 | 12:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ‏السفير أحمد أبو زيد أن الدول التي لديها أعداد كبيرة من ‏المواطنين تتجاوز العشرة آلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج ‏إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية في السودان بطلق ناري المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية في السودان بطلق ناري) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية في السودان بطلق ناري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).