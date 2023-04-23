“كيودو”: اليابان تستعد لاعتراض صواريخ كوريا الشمالية

2023/04/23 | 12:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وكالة “كيودو” اليابانية، بأن قوات الدفاع اليابانية الداخلية، شرعت بالتدرب على اعتراض الصواريخ الباليستية.وأوضحت الوكالة، أن قوات الدفاع اليابانية، بدأت الاستعدادات لنقل أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى أوكيناوا، امتثالا لأمر وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، بإعداد الإجراءات اللازمة لاعتراض الصواريخ الباليستية، تأهبا لأية إشكالات محتملة، قبيل استعدادات كوريا الشمالية لإطلاق […]

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