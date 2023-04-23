2023/04/23 | 12:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3jNUvuy3TEw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجواء عيد الفطر في زاخو) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اجواء عيد الفطر في زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).