2023/04/23 | 12:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مرعب رصدته كاميرا، وثق أحد السكان في ولاية يوتا الأمريكية لحظة انزلاق منزلين كانا يطلان على واد في مدينة درابر، في حين تم إخلاء المنزلين الى جانب منازل أخرى بسبب مخاوف من حدوث انزلاقات أخرى، وتواجه تلك المباني المصير نفسه، ويقول مسؤولون أمريكيون إن ذوبان الجليد والتغيرات في ظروف التربة يمكن أن تكون السبب في حدوث ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكي يصور لحظة انزلاق منازل فوق جرف نحو واد في يوتا.. شاهد ما حدث) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكي يصور لحظة انزلاق منازل فوق جرف نحو واد في يوتا.. شاهد ما حدث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).