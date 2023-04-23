سهر صرف الدولار في البورصة العراقية اليوم

2023/04/23 | 12:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسعار صرف الدولار انخفاضا أمام الدولار العراقي في تعاملات اليوم الأحد.

وجاءت الأسعار كالآتي:

ـ أسعار البيع 143.750 ديناراً لكل 100 دولار.

ـ أسعار الشراء 141.750 ديناراً لكل 100 دولار.

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