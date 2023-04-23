مبتز يهدد فتاة بنشر تسجيلات بحال لم تدفع له 145 مليون دينار!

2023/04/23 | 12:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على متهم بقضية الابتزاز ساوم فتاة على تسجيلات مقابل مبلغ مالي كبير.

وذكرت المديرية، في بيان أن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي اذا لم تدفع له مبلغ من المال قدره (100) ألف دولار أمريكي”.

وبينت أن “عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب المنصور لمكافحة الإجرام حول تعرضها لابتزاز من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر تسجيلات صوتية لها ما لم تدفع له مبلغ من المال”.

وتابعت المديرية: “تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وتم الوصول إلى المتهم والقبض عليه ولدى إجراء التحقيق معه أعترف صراحة عن قيامه بابتزاز الفتاة وتهديدها”.

وأشارت إلى، “تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل”.

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