2023/04/23 | 12:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت متأخر السبت أن...

ظهرت المقالة بايدن: إجلاء موظفي السفارة الأميركية من العاصمة السودانية الخرطوم أولاً على المسلة.

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