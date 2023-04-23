خلال 48 ساعة.. اعتقال متهمين بمقتل ضابط رفيع في بابل

2023/04/23 | 12:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الأحد، القبض على متهمين بمقتل ضابط برتبة عقيد اثر خلاف عائلي.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة مشتركة من قسم شرطة قضاء القاسم وخلية الصقور التابعة لمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بابل، تمكنت في أقل من 48 ساعة من إلقاء القبض على هاربين متهمين بمقتل ضابط برتبة عقيد على إثر خلاف عائلي في إحدى مناطق القضاء جنوبي المحافظة".

وأكدت القيادة في بيانها "توقيف المتهمين أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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