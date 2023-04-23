2023/04/23 | 12:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nqVpHyanrpE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التنسيقي يسعى لإقالة الصدريين.. وغضب الحنانة مستمر حتى حين | اخبار المنتصف 2023/4/23) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التنسيقي يسعى لإقالة الصدريين.. وغضب الحنانة مستمر حتى حين | اخبار المنتصف 2023/4/23) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).