كيودو: اليابان تستعد لاعتراض صواريخ كوريا الشمالية



كيودو: اليابان تستعد لاعتراض صواريخ كوريا الشمالية
2023/04/23 | 13:00 - المصدر: المورد نيوز
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