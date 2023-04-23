مجدداً.. استهداف مقر تابع لحزب

2023/04/23 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

اعلن ديوان بلدية اسطنبول، اليوم الأحد، إن أحد مقرات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، تعرض في هذه المدينة لإطلاق الرصاص من قبل مجهولين.





ووفقا للبيان، فقد "اقترب شخصان مجهولان بسيارة من مبنى مقر الحزب في منطقة بهجيلي إيفلر، وأطلقا خمس طلقات في الهواء، وتم العثور على أربع ثقوب في الطابق العلوي من المكتب نتيجة لذلك".

وشدد البيان، على أنه "لم تقع أية إصابات نتيجة هذا الحادث".

من جانبه، أعرب المتحدث باسم الحزب عمر جليك عن إدانته لهذا الهجوم، وأشار إلى أن الحزب سيواصل الاستعدادات لانتخابات 14 مايو.

وفي يوم أمس، أفادت وسائل إعلام تركية بأن مسلحا أطلق النار الجمعة الماضي، على مقر تابع لحزب "العدالة والتنمية" في منطقة تشوكوروفا في ولاية أضنة جنوب تركيا.

وقالت إدارة ولاية أضنة في بيان إن "منفذ الهجوم على مقر حزب العدالة والتنمية يبلغ من العمر 24 عاما، ويدعى (ي.



أ)، وقد أطلق النار 14 مرة، أصابت الرصاصات بناء مقر الحزب ولوحته".

المصدر: وكالات

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