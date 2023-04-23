الخارجية: توجيه عاجل لثلاث سفارات بشأن الجالية العراقية في السودان

2023/04/23 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، بتعظيم الجهد الجماعي لسفارات العراق في ثلاث دول من أجل التنسيق لإجلاء الجالية العراقية في السودان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف في تصريح صحافي: "وزير الخارجية، فؤاد حسين، وجّه بتعظيم الجهد الجماعي لسفارات العراق في الخرطوم والقاهرة وأبوظبي لتعجيل التنسيق والإستجابة مع الدول الشقيقة لتيسير عمليات الإجلاء للجالية العراقية في السودان".

ودعا الصحاف، الجالية العراقية، في العاصمة السودانية الخرطوم، إلى "التسجيل الفوري للعودة إلى العراق،عبر التواصل على الأرقام السفارة جمهورية العراق هناك".

وأكد: "نعمل لتحقيق إستجابة عاجلة جداً وسلامة جاليتنا أولوية قصوى".

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