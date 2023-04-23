صحفي أمريكي يكشف سبب استياء وغضب الغرب من زيلينسكي

2023/04/23 | 13:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الغرب غير راض عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسبب ارتفاع مستوى الفساد بين حاشيته.وقال هيرش خلال مقابلة خاصة على قناة “RT”: “الفكرة الرئيسية التي أرادوا نقلها إلى الرئيس زيلينسكي كانت أن المسؤولين والجنرالات في الولايات المتحدة غاضبون منه كثيرًا لأنه يحصل على الكثير من المال”.[…]

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