2023/04/23 | 13:12 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق: إجلاء 14 مواطنا من الخرطوم وتنسيق بين سفاراتنا في 3 دول لإجلاء الآخرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/23 | 13:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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