2023/04/23 | 13:12 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق: إجلاء 14 مواطنا من الخرطوم وتنسيق بين سفاراتنا في 3 دول لإجلاء الآخرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/23 | 13:12.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: إجلاء 14 مواطنا من الخرطوم وتنسيق بين سفاراتنا في 3 دول لإجلاء الآخرين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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