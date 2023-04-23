2023/04/23 | 13:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال ديوان بلدية اسطنبول، اليوم الأحد، إن أحد مقرات حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، تعرض في هذه المدينة لإطلاق الرصاص من قبل مجهولين.ووفقا لبيان ديوان بلدية اسطنبول، اقترب شخصان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف جديد لأحد مقرات ‘حزب العدالة والتنمية’ الحاكم في تركيا المركز الخبري الوطني.

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