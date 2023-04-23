2023/04/23 | 13:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت قيادة شرطة بابل، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على قاتل “المسحراتي” في المحافظة.وذكرت القيادة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “جريمة حصلت في محافظة بابل راح ضحيتها شاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قاتل ‘مسحراتي’ في قبضة شرطة بابل المركز الخبري الوطني.

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