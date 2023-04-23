السفارة المصرية بالسودان تعلن إصابة أحد أعضائها.. وهجوم على قافلة إجلاء فرنسية

2023/04/23 | 13:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الدعم السريع، الأحد، عن إصابة مواطن فرنسي بغارة جوية أثناء إجلاء باريس رعاياها من السودان وسط اشتباكات مسلحة يعيشها البلد الأفريقي الفقير أسفرت أيضا عن إصابة دبلوماسي مصري.

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