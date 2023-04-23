معرض عن عالم هاري بوتر وقصة ولادة الرواية الشهيرة في باريس

2023/04/23 | 13:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – يتناول معرض غامر افتُتِح الجمعة في باريس ويستمر إلى الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل عالم هاري بوتر السحري وقصة ولادة الرواية الشهيرة والأفلام التي اقتبست منها مدى الأعوام الخمس والعشرين الأخيرة.في مركز المعارض في بورت دو فيرساي، يسجل الزوار دخولهم بسوار، ويختارون المنزل الذي يودون العيش فيه للحظات، سواء […]

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