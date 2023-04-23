هولندا..عرض سيارات كلاسيكية نادرة بمزاد بعد العثور على 230 مركبة مخبأة

2023/04/23 | 13:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتمكّن عشّاق السّيارات من الحصول على سيارة نادرة من طراز "Lancia B24 Spider America" الشّهر المقبل، وذلك عند الكشف عن أسطول رائع يشمل 230 سيارة كلاسيكيّة عُثِر عليها في بعض المستودعات وكنيسة مهجورة في هولندا بمزاد.

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