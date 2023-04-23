الاطاحة بقاتل

2023/04/23 | 13:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، القبض على مرتكب جريمة مقتل شاب يعمل على إيقاظ الناس للسحور طيلة ليالي شهر رمضان المبارك " مسحراتي" خلال أقل من 48 ساعة من ارتكابه الجريمة ضمن منطقة الوردية بمدينة الحلة عاصمة محافظة بابل.

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