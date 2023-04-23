تغيير موعد مباراة دهوك والطلبة في دوري الكرة الممتاز

2023/04/23 | 13:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تغيير موعد مباراة دهوك والطلبة في الدوري الممتاز.

وغيرت اللجنة الموعد من الساعة 10 مساء إلى 3.15 عصراً بسبب وجود خلل في إنارة ملعب دهوك.

وستقام المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من المسابقة.

وكان لاعبو نادي دهوك قد هددوا في الجولة السابقة من عدم خوض مباراة أربيل بسبب تأخر مستحقاتهم المالية.

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