قاتل المسحراتي في بابل هرب إلى كربلاء.. لكن الشرطة اعتقلته

2023/04/23 | 13:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة بابل، الأحد، ملابسات

جريمة قتل “المسحراتي”، فجر عيد

الفطر، فيما أعلنت القبض على الجاني في

محافظة كربلاء.

وأعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت،

عن كشف ملابسات جريمة مقتل شاب يعمل على

إيق

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