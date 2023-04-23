كيف تستفيد الببغاوات من مشاهدة الفيديو؟

2023/04/23 | 14:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن للبغاوات ان تتعلم كثير من السلوكيات عبر مشاهدة الفيديو.

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