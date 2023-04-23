المرور تقرر تغيير أوقات الدوام الرسمي في خمسة مواقع تسجيل

2023/04/23 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، تغيير اوقات الدوام الرسمي في خمس مواقع تسجيل.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "من اجل تخفيف العبئ عن كاهل المواطن ولأجل تسهيل إجراءات تسجيل المركبات ومنح اجازات السياقة قررت مديرية المرور العامة تغيير اوقات الدوام الرسمي لمواقع التسجيل في مجمعات التسجيل ادناه".

واوضحت أن اوقات الدوام تكون "من الساعة الثانية ظهراً ولغاية الثانية عشر مساءً".

واشارت الى أن "موقع تسجيل (الغزالية- الرستمية- واسط- المثنى- كركوك)".

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