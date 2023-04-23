النزاهة تنفذ 5 عمليات في دوائر الكهرباء والبلدية والماء بالبصرة

2023/04/23 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، تمكُّنها من تنفيذ خمس عمليَّاتٍ، ضبطت خلالها أوليَّاتٍ ومستندات صرفٍ في دوائر الكهرباء والبلديَّة والماء بمحافظة البصرة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بتمكُّن فريقٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بشراء قطعٍ من مواد عملٍ في مُديريَّة بلديَّة الزبير بمبلغ 44.000.000 لوجود مخالفاتٍ ومغالاةٍ في شراء هذه المواد".

وأضافت أن "ملاكات المُديريَّة ضبطت في بلديَّة البصرة - قسم الحسابات الأوليَّات الخاصة بقيام مدير القسم بتأجير إحدى العجلات العائدة إليه والمُسجَّلة باسم أخيه مقابل مبلغ 1.500.000 دينار عراقي شهرياً؛ لتنفيذ بعض أعمال البلديَّة".

وأردفت إنَّه "تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في المنطقة الجنوبيَّة فرع البصرة؛ لقيامه بجباية أجور الكهرباء من المواطنين بدون تكليفٍ رسميٍّ"، مشيرة إلى أنَّ "لمُتَّهم لم يقم بتنزيل تلك المبالغ من قوائم الموطنين في قاطع الجبيلة".

وفي قسم الشؤون الماليَّة من الشركة ذاتها، أشارت الدائرة، بحسب البيان، إلى أنه "تمَّ ضبط الاوليَّات والمستندات كافة التي تخصُّ صرف مبالغ إيفاداتٍ بموجب وصولات فنادق (وهمية) للعامين 2021 و 2022 حيث تمَّ ضبط 10 أضابير تتضمَّن الأوليَّات المتعلقة بهذا الصدد".

وأضافت أنَّ "فريقاً آخر من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة انتقل إلى مديريَّة ماء المحافظة وضبط مستندات الإدخال الخاصة بتجهيز مادة أنابيب (البولي اثلين) في إحدى المناقصات منذ العام 2019"، لافتة إلى "وجود مخالفات في عمليَّة التجهيز تتمثل بكون المادة قد تمَّ تجهيزها، على الرغم من توفرها في مخازن المديريَّة وإمكانيَّة تعرُّضها للتلف".

ونوَّهت بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليات الخمس، وعرضها رفقة المُبرزات المتمثلة بالأوليَّات ومستندات الصرف والإدخال على السادة قضاة التحقيق في البصرة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة، لافتة إلى أنَّ القاضي الخفر قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثالثة بعد تدوين أقواله؛ استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.

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