إجرام الديوانية تطيح بتاجر مخدرات وتضبط 2 كغم من كريستال

2023/04/23 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية مكافحة الإجرام في الديوانية، اليوم الاحد، الاطاحة بأحد تجار المخدرات وضبط 2 كغم من مادة الكريستال المخدرة بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مفارز مكافحة اجرام البلدة وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين المتاجرين بالمخدرات من سكنة (الحي العسكري)".

واضافت أنه "اعترف أثناء التحقيق بقيامه بالمتاجرة والتعاطي بعد أن ضبط بحوزته كمية من من مادة الكرستال المخدرة وادوات للتعاطي".

واشارت الى أنه "تم احباط محاولة لادخال ٢ كغم من مادة الكرستال المخدرة الى المحافظة، فيما تم تصديق اقواله ابتدائيا قضائيا واحيل الى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".

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