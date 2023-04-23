2023/04/23 | 14:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، تغيير أوقات الدوام الرسمي في 5 مواقع تسجيل.وذكرت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ، ان “أوقات الدوام الرسمي لمواقع التسجيل الخاصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تغيير أوقات الدوام الرسمي في 5 مواقع تسجيل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تغيير أوقات الدوام الرسمي في 5 مواقع تسجيل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تغيير أوقات الدوام الرسمي في 5 مواقع تسجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).