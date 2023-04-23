2023/04/23 | 14:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أطلقت حديقة السودان للحياة البرية، اليوم الأحد، نداء مساعدة للحيوانات الموجودة في الحديقة من بينها 25 أسدا جائعا، مع انقطاع الكهرباء ونقص الطعام في وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نداء لإنقاذ أسود وحيوانات جائعة في السودان المركز الخبري الوطني.

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