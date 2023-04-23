2023/04/23 | 14:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن تمكُّنها من تنفيذ خمس عمليَّاتٍ ضبطت خلالها أوليَّاتٍ ومستندات صرفٍ في دوائر الكهرباء والبلديَّة والماء بمحافظة البصرة.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “فريقٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة تمكن من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بشراء قطعٍ من مواد عملٍ في […]

ظهرت المقالة النزاهة تنفذ خمس عمليات في دوائر الكهرباء والبلدية والماء بالبصرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تنفذ خمس عمليات في دوائر الكهرباء والبلدية والماء بالبصرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تنفذ خمس عمليات في دوائر الكهرباء والبلدية والماء بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).