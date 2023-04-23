2023/04/23 | 14:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل سيجري السوداني تغييرات بالمناصب العليا للدولة؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: NJmWKG5hsiM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل سيجري السوداني تغييرات بالمناصب العليا للدولة؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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