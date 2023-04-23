رغم تواصل الاشتباكات.. دول غربية وعربية تجلي رعاياها من السودان

2023/04/23 | 14:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوالى عمليات إجلاء رعايا دول غربية وعربية من السودان، إذ أعلنت دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وهولندا وتركيا والعراق ومصر والأردن ولبنان إجلاء أو نيتها إجلاء رعاياها من البلاد.

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