2023/04/23 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (أ ف ب) – أعلنت نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز ولاعب كرة القدم الأميركية جوناثان أوينز عن زواجهما السبت، بنشر صور يومهما المميز على مواقع التواصل الاجتماعي.وهذه نهاية سعيدة للعلاقة بين بايلز، بطلة المسابقة الكاملة في أولمبياد ريو 2016 وبطلة العالم خمس مرات في المسابقة الكاملة، وأوينز القادم إلى فريق هيوستن تكسانز عام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زواج بطلة الجمباز بايلز ولاعب كرة القدم الأميركية أوينز) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زواج بطلة الجمباز بايلز ولاعب كرة القدم الأميركية أوينز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).