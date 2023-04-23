عن شيء اسمه “السيادة”

2023/04/23 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الحسين شعبان ثلاث قضايا تشتبك سلبيًا مع مبادئ السيادة، واجهها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال الأيام القليلة المنصرمة؛ أولها – العدوان التركي على مطار السليمانية، والتهديدات التي...أكمل القراءة ←

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