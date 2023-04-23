السياحة ..القطاع الاستراتيجي المهمل

2023/04/23 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

مايزالُ المشهد الاقتصادي العراقي

بحاجة ماسة الى عناصر كفوءة تتناول

عناصر الجدوى والجدية وخاصة في مجال

تنويع الموارد كالزراعة والصناعة

والصناعات التحويلية وايضا السياحة

ومنها الدين

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