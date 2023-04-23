2023/04/23 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

استخدام عناوين مزيفة الغاية منها

الحصول على اكبر عدد من المشاهدات

وبالنتيجة يحصل هذا المحتال على

امتيازين الاول مكسب مالي حسب عدد

المشاهدات والثاني مكسب معنوي وذلك

بتلويث العق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عناوين تافهة لكسب اكبر عدد من المشاهدات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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