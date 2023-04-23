2023/04/23 | 14:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت نائبة برلمانية مصرية، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بشأن تكرار "الاختلاط بين الرجال والنساء" في صلاة العيد.

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