بوريل يدعو البحرية الاوربية للقيام بدوريات في مضيق تايوان

2023/04/23 | 14:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه القضية التي تهمنا على صعيد الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا.

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