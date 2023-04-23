المرور تغير أوقات عمل خمسة مواقع تسجيل

2023/04/23 | 14:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، عن تغيير أوقات عمل خمسة مواقع تسجيل.

وذكرت المديرية في بيان “من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن العراقي الكريم ولأجل تسهيل إجراءات تسجيل المركبات ومنح إجازات (السياقة) القيادة، قررت مديرية المرور العامة وبإشراف مدير المرور العام اللواء الحقوقي محمد محمود جواد التميمي، أن تكون أوقات الدوام الرسمي لمواقع التسجيل في مجمعات التسجيل أدناه من الساعة الثانية ظهراً ولغاية الثانية عشرة مساءً”.

وأضافت، أن “مواقع تسجيل المشمولة بالقرار هي (الغزالية- الرستمية- واسط- المثنى- كركوك)”.

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