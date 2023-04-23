2023/04/23 | 14:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، حسن رشيد العبايجي، اليوم الأحد، الى ضرورة الاهتمام بالمحافل القرآنية لإعداد جيل يحمل ثقافة القران الكريم ورسالة اهل البيت عليهم السلام، مطالبا في الوقت نفسه المعنيين وأصحاب الشأن الى ضرورة التصدي للمحافظة على قدسية مدينة كربلاء المقدسة.

وقال العبايجي في كلمته خلال حفل تكريم المشاركين في المحفل القرآني الذي شهده مرقد الامام الحسين عليه السلام طيلة شهر رمضان المبارك: “نودع شهر رمضان المبارك الذي انزل فيه القران هدى للناس، هذا الشهر الذي وصفه الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه واله بانه من أفضل الشهور، وايامه من أفضل الأيام، وساعاته من أفضل الساعات، وفيه يستجاب الدعاء وتقبل الاعمال”.

وأضاف ان “من الضروري ان تستمر هذه المحافل القرآنية في البيوت، وان تستثمر في تنشئة الشباب والشابات لإعداد جيل يحمل ثقافة القران الكريم ورسالة اهل البيت عليهم السلام، بعيدا عن التيارات والأفكار والثقافات المنحرفة التي بدت تفتك بمجتمعاتنا وتؤدي الى الانحلال والتفكك الاسري”.

وتابع “من هذا المنبر ندعو كافة الاخوة المؤمنين وأصحاب الشأن للمحافظة على حرمة وقدسية مدينة كربلاء المقدسة التي تضم رفات سيد الشهداء وابنائه واصحابه وأخيه العباس عليهم السلام”.

وطالب العبايجي المعنيين للتصدي قائلا “ندعو جميع المعنيين للتصدي لممارسات وسلوكيات لا تليقان بهذه المدينة المقدسة التي تضم أطهر وأشرف رفات جاء من اجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصدي للفساد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين عام العتبة الحسينية يدعو للتصدي لممارسات وسلوكيات لا تليقان بكربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين عام العتبة الحسينية يدعو للتصدي لممارسات وسلوكيات لا تليقان بكربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).