كنعاني يرد على بلينكن: برنامج ايران العسكري دفاعي ورادع في فقط

2023/04/23 | 14:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأحد، تصريحات وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، بشأن سعي بلاده لمنع تطوير البرنامج العسكري الإيراني، واصفاً هذه التصريحات بأنها “استفزازية”.وقال كنعاني، في […]

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