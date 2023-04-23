2023/04/23 | 14:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال وزير خارجية تايوان جوزيف ، إن الحرب المفترضة لو وقعت على الجزيرة، فستتسبب بتعطيل 40٪ من التجارة العالمية.وفي مقابلة مع صحيفة، لفت الوزير الانتباه بشكل خاص إلى الموقع الجغرافي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خارجية تايوان: اندلاع نزاع عسكري في الجزيرة سيعطل 40٪ من التجارة العالمية المركز الخبري الوطني.

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