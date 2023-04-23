شاهد بالفيديو.. لماذا قررت الدنمارك سحب قواتها من العراق وسوريا؟

2023/04/23 | 14:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kUT8RUt-3pk

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