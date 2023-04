موهبة كوينز بارك يلتحق بمعسكر شباب العراق وهذه تفاصيل انضمام إقبال

2023/04/23 | 14:55 - المصدر: العربي الجديد

أكد نديم كريم، المدير الإداري لمنتخب شباب العراق، أن لاعب كوينز بارك رينجرز ألكسندر أوراها، سيلتحق الأحد بمعسكر منتخب الشباب المقام حالياً في إسبانيا.

وبيّن كريم في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، قائلاً: "تأكيد الحضور جاءنا من النادي الذي يلعب له أوراها، وكان بعد جهود كبيرة بذلت، وتم تثبيت حجوزات السفر الخاصة باللاعب مباشرة من بريطانيا إلى إسبانيا، بعد أن أرسلنا إلى ناديه كتاباً بضرورة التحاقه بهذا المعسكر".

وأضاف: "أما اللاعب يوسف الإمام، المحترف في الدوري السويدي، فما زالت إجراءات إكمال جوازه مستمرة، وأرسلنا كتاباً رسمياً آخر إلى النادي الذي يلعب له زيدان إقبال (مانشستر يونايتد)، وكذلك آلاي فاضل، من أجل وجودهما في المنتخب بنهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً، وننتظر ردهما".

ويدخل شباب العراق حالياً معسكراً في إسبانيا، حيث تغلبوا السبت على منتخب الدومنيكان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، تحضيراً للمونديال الذي سينطلق بالأرجنتين في الـ20 من شهر أيار/ مايو المقبل، حيث وقع "ليوث الرافدين" في المجموعة الخامسة إلى جانب إنكلترا والأوروغواي وتونس.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: @QPR midfielder Alexander Aoraha will travel to Spain tomorrow to join up with the U20 squad.



🇮🇶Huge addition before the U20 @FIFAWorldCup! 💪 pic.twitter.com/1hf3rz6Cs4

— Iraq Football Podcast (@IraqFootballPod) April 22, 2023

