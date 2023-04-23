البابا فرنسيس يدعو إلى الصلاة من أجل السودانيين: الوضع خطر

2023/04/23 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى "الحوار" في مواجهة الوضع "الخطير" في السودان في وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

وقال البابا خلال قداس، في ساحة القديس بطرس: "للأسف فإن الوضع يبقى خطرا في السودان، ولهذا أجدد دعوتي لوقف العنف في أسرع وقت ولاستئناف الحوار".

وأضاف: "ادعو الجميع للصلاة من أجل إخواننا وأخواتنا السودانيين".

وخلفت المعارك الشرسة الجارية في السودان منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، مقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 3700 بجروح، بالإضافة الى نزوح عشرات آلاف الأشخاص من أماكن المعارك نحو ولايات أخرى في السودان، أو في اتجاه تشاد ومصر.

أخلت الولايات المتحدة سفارتها في الخرطوم، بينما أعلنت فرنسا بدء عملية إجلاء بدورها لمواطنيها ورعايا آخرين.

المصدر: سكاي نيوز

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